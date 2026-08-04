هيئة المواصفات والجودة تنظم برنامجًا لتأهيل الكوادر في مواصفات السياحة الحلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:12 مساءً -

التدريب يستمر 3 أيام ويستفيد منه 180 متدرباً ويقدمه باقة من الخبراء والمتخصصين

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برنامجًا تدريبيًا لمدة (3) أيام، خلال الفترة من (3) إلى (5) أغسطس الجاري، حول «مواصفات السياحة الحلال والمطاعم وخدمات التموين»، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، بمشاركة (180) متدربًا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المعنية بقطاعي السياحة والضيافة.

وتضمن البرنامج محاضرات وورش عمل متخصصة حول المواصفة (OIC/SMIIC 9:2019) الخاصة بخدمات السياحة الحلال، والمواصفة (OIC/SMIIC 6:2019) الخاصة بتطبيق متطلبات الحلال على المطاعم وخدمات التموين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وإحسان أوفوت، الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والدكتور زغلول خضر، ممثل شركة حلال القاهرة.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار دعم البنية التحتية للجودة، وتعزيز التعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بما يسهم في بناء القدرات الفنية، ونشر ثقافة المواصفات القياسية، ورفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة والضيافة، بما يعزز تنافسية القطاع السياحي المصري ويدعم توجه الدولة نحو فتح أسواق وفرص استثمارية جديدة في مجال السياحة الحلال.

من جانبه، أوضح إحسان أوفوت أن البرنامج يأتي ضمن مشروع ممول من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، ويهدف إلى دعم الدول الأعضاء في تطبيق مواصفات (OIC/SMIIC) الخاصة بخدمات السياحة الحلال والمطاعم وخدمات التموين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين.

وأكد الدكتور زغلول خضر أن سوق السياحة الحلال يعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر وتطبيق المواصفات الدولية يسهمان في رفع كفاءة المنشآت السياحية المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة واستقطاب المزيد من السائحين من الأسواق المستهدفة.