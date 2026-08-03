سمر الدسوقى لبرنامج جوهرة مصرية: مبادرة حياة كريمة تستهدف بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 07:21 مساءً - أشادت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقى، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية من مياه وكهرباء وغاز فحسب، بل هي مشروع تنموي متكامل صُنف عالمياً كأحد أبرز المبادرات الإنسانية، لكونها تركز في المقام الأول على "بناء الإنسان المصري".

واستعرضت الدسوقي خلال حوارها فى برنامج "جوهرة مصرية" الذي يعرض على قناة "cbc" مظاهر التنمية الشاملة التي تقدمها المبادرة، ومنها: إنشاء وتجهيز مكتبات حديثة مزودة بالوسائل التكنولوجية في المناطق النائية، وتطوير المدارس ومراكز الشباب والرياضة لبناء قدرات النشء، وتوفير فرص عمل وتدريب للسيدات والشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى المستهدفة.

صحة الأسرة وتأهيل ذوي الهمم

كما تطرقت إلى المبادرات الصحية الرئاسية المتعددة، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرات صحة المرأة، وصحة طلاب المدارس لمواجهة أمراض السمنة والتقزم، مؤكدة أن هذه الجهود تصب مباشرة في حماية الأمن الصحي للأسرة المصرية.

وأشادت في الوقت ذاته بالطفرة الكبيرة والإنجازات الملموسة التي تحققت على أرض الواقع في ملف دعم وتأهيل "ذوي الهمم" ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.

صلابة المرأة وتمكين الشباب

وعن دور المرأة المصرية، أكدت الدسوقي على وعي وصلابة المرأة وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية بمرونة وابتكار، مستندة إلى دعم الدولة المستمر لها من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

واختتمت الكاتبة الصحفية حديثها بالإشارة إلى جيل الشباب الجديد وتمكينه غير المسبوق في المشهد السياسي والتنفيذي، حيث تتجاوز نسبة تمثيل الشباب في البرلمان 38%، إلى جانب تولي العديد منهم مناصب نواب ومعاونين للوزراء والمحافظين، بفضل برامج التأهيل والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن جميع المشروعات التنموية الحالية تؤسس لمستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة.