«الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا.. وتؤكد: 390 منشأة تعمل بكامل طاقتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - نفت وزارة الصحة والسكان الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الوحدات الصحية بمحافظة المنيا تزامنًا مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الحقائق التالية لتوضيح الأمر للرأي العام:

* طاقة التشغيل: يبلغ عدد الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمحافظة المنيا 390 منشأة، وتعمل جميعها بكامل طاقتها دون أي توقف أو تعطيل.

* خطة التأمين الصحي الشامل: تستند إجراءات الاستعداد لتطبيق المنظومة إلى خطط فنية وتنظيمية مدروسة لضمان جاهزية المنشآت وفق معايير الجودة والاعتماد، بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

* استمرار تقديم الخدمات: المنشآت التي لم تُدرج ضمن المرحلة الحالية من التشغيل التجريبي تواصل تقديم جميع الخدمات الصحية المعتادة، ولم يصدر أي قرار بإيقاف الخدمة أو إغلاقها.

* أعمال التطوير: تسير أعمال تطوير وتأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة وفق جداول زمنية محددة وخطة مرحلية تراعي الاحتياجات الصحية للمواطنين في كل مراحل التنفيذ.

* انتظام العمل: تؤكد الصور والمستندات المرفقة بالبيان استمرار تقديم الخدمات الصحية في جميع وحدات المنيا دون انقطاع.