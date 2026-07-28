كريم عيد: الشراكة بين «فودافون» والأهلى محطة استراتيجية مهمة فى الرياضة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:49 صباحاً - أعرب كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر، الراعي الرئيسي للنادي، عن سعادته برعاية وشراكة النادي الأهلي، معبرًا عن سعادته الغامرة بهذه الخطوة التي تمثل محطة مهمة للغاية، كونها واحدة من أهم المحطات الاستراتيجية في الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم على سفح الهرم، في حضور مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والكابتن جوهر نبيل، وزير ‏الشباب والرياضة، وعدد من السادة الوزراء،

وحضر أيضًا مجالس إدارات شركات ‏الأهلي لكرة القدم، والمنشآت الرياضية، والقلعة الحمراء، وممثلو شركة فودافون، ‏وكوكبة من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلام، وذلك لتوقيع أكبر عقد في الاستثمار الرياضي بالشرق الأوسط، مع «شركة فودافون» لحقوق تسمية استاد النادي الأهلي ولتوقيع عقد الرعاية.

وقال كريم عيد، إن عقد الرعاية مع الأهلي يمتد لأربع سنوات مقبلة، مؤكدًا أنه يستهدف إثراء الرياضة والمشجع المصري، من أجل تقديم صورة مميزة وحديثة عن منظومة الرياضة.

واستكمل كريم عيد حديثه، مؤكدًا أن الهدف من الشراكة بين «فودافون» والنادي الأهلي هو تطوير الرياضة وكرة القدم المصرية، بما يخدم المشجع ويمنحه صورة أقرب لما وصلت إليه صناعة كرة القدم، وربطها بالتطور الكبير الذي تشهده اللعبة حول العالم.

وانطلق مساء اليوم، الإثنين، تحت سفح الأهرامات، حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي، حيث سيتم إعلان فودافون راعيا لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة، بحضور نجوم النادي الأهلي ونجوم الرياضة المصرية وكبار المسئولين بشركتي فودافون والمتحدة للرياضة.

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي والشركة المتحدة للرياضة؛ خلال السنوات الماضية، والتي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية، بعدما بذلت جهودا كبيرة في دعم منظومة الرياضة المصرية على كافة الأصعدة بدءا من دعم الأنشطة الرياضية نفسها، ومرورا بتطوير أدوات التسويق والقطاعات التجارية للرياضات المختلفة، داعمة ذلك كله بتغطيات إعلامية شهد الجميع بتفوقها.

كما يمثل هذا العقد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك، ويؤكد أيضا أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محليا وقاريا ودوليا.