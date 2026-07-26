النواب ينتصر للفئات الأكثر احتياجًا.. دعم عيني وصحي وتأميني تحت المجهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 12:05 مساءً - أولى مجلس النواب اهتمامًا خاصًا بقضايا الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا خلال دور الانعقاد الأول، حيث ناقش عبر لجانه النوعية ملفات حساسة تتعلق بالدعم العيني والصحي والتأميني، وأصدر توصيات عاجلة للحكومة لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

ففي مجال الدعم العيني، تم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة بشأن الحذف من بطاقات التموين، وانتهت إلى توصيات تعهدت الحكومة بالعمل عليها، لضمان عدالة توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة.

وفي الملف الصحي، ناقش المجلس سبل الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وتطوير هيئة الإسعاف، كما تصدى لقضية معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال.

حماية حقوق المواطنين الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة

وتعهد وزير الصحة أمام اللجنة المختصة بتعديل القرارات ذات الصلة لمنع أي غموض أو لبس في تفسيرها، وإتاحة الألبان المدعمة للأطفال المستحقين في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس بحماية حقوق المواطنين الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس طلبات إحاطة خاصة بحماية حقوق المزارعين، حيث تم مناقشة تحديد أسعار بعض المحاصيل الزراعية، واستمرار صرف الأسمدة المدعمة لجموع المزارعين في شتى محافظات مصر.

كما ناقش طلبات إحاطة حول استكمال مشروعات الصرف الصحي في مختلف القرى، والإسراع بحل جميع المشكلات المرتبطة بها، بالإضافة إلى توحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية، حيث أصدرت اللجنة المختصة توصيات تعهد المسؤولون بتنفيذها، وجميع هذه الجهود تعكس رؤية المجلس الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.