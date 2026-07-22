الأرصاد الجوية تعلن غدا زروة الموجة الحارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 09:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس 23 يوليو 2026، استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وكشفت الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس و​درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

​القاهرة الكبرى: العظمى 40، المحسوسة 42

​الوجه البحري: العظمى 39، المحسوسة 41

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35، المحسوسة 39

​شمال الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 43

​جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44

​الظواهر الجوية

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً):

​على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س):

​على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ويعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل علي بعض المناطق المكشوفة.

​نشاط رياح علي بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 - 2.25) متر.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.