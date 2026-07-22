وزير الدولة للإعلام يدعو إلى وأد الفتنة بين الصحفيين: "بحق كل هذا التاريخ المجيد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 03:29 مساءً - دعا وزير الدولة للإعلام، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى إنهاء الخلافات الدائرة بين أعضاء نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن ما تشهده الساحة الصحفية لا يعبر عن تاريخ المهنة أو قيمها، مطالبًا بـ«وأد الفتنة فورًا».

وقال رشوان، في بيان، إن الصحافة المصرية تمتلك تاريخًا يمتد لنحو 198 عامًا منذ صدور صحيفة «الوقائع المصرية»، إلى جانب أكثر من 85 عامًا على تأسيس نقابة الصحفيين، و62 عامًا على إنشاء أول اتحاد للصحفيين العرب، معتبرًا أن هذا الإرث لا يليق به أن تشوبه خلافات شخصية أو إساءات بين أبناء المهنة.

وأضاف أن البيت الصحفي عرف على مدار تاريخه اختلافات في الرؤى والمواقف حول القضايا المهنية والعامة، لكنها ظلت قائمة على الاحترام المتبادل، ولم تتحول إلى إساءات أو خصومات تفسد العلاقات بين الصحفيين.

وأكد رشوان أن ما يثار حاليًا لا يستند إلى واقع حقيقي، واصفًا إياه بأنه «افتعال لفتنة» لا أساس لها، داعيًا جميع الصحفيين إلى تجاوزها والحفاظ على وحدة الصف المهني.

وشدد على أن الصحافة المصرية قامت عبر تاريخها على تكامل مؤسساتها القومية والخاصة والحزبية، مؤكدًا أن هذه المكونات تمثل ركائز أساسية للمهنة، وأن ما يجمع أبناءها أكبر من أي خلاف، مختتمًا بقوله: «نحن جميعًا صحفيون».