مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 .. ترامب يسلم الكأس لرودرى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 11:13 صباحاً - شهد ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، وسط أجواء احتفالية كبيرة بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية.

مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم كأس العالم إلى لاعبي المنتخب الإسباني، في مراسم التتويج التي أعقبت المباراة النهائية، حيث تسلم قائد "الماتادور" رودري الكأس وسط احتفالات اللاعبين والجهاز الفني بالإنجاز التاريخي.

وتوج المنتخب الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم النهائي أمام الأرجنتين بهدف قاتل سجله فيران توريس بالدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح بلاده النجمة الثانية بعد لقب مونديال 2010.

وشهدت مراسم التتويج لحظات مميزة، حيث احتفل لاعبو إسبانيا برفع الكأس وسط حضور جماهيري كبير، فيما حصل رودري على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما توج فيران توريس بجائزة رجل مباراة النهائي بعد تسجيله هدف الحسم.

وكان المنتخب الإسباني قد قدم مشوارًا قويًا خلال البطولة، معتمدًا على أسلوب الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يختتم مشواره العالمي بالتفوق على حامل اللقب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.