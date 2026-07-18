وزارة التعليم العالي: 9871 طالبًا يسجلون لأداء اختبارات القدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 02:13 مساءً - أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2026، بلغ حتى الآن 9871 طالبًا وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة العاصمة.

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

ويبدأ غدًا الأحد الموافق 19 يوليو 2026 أول أيام أداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقًا للمواعيد التي قام الطلاب بحجزها مسبقًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

هذا ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني من خلال الروابط التالية: