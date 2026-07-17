مبارة الوداع.. موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال 2026 والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "ميتلايف" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل العالم بعد مشوار طويل من المنافسات والإثارة.

وتحمل المباراة المنتظرة طابعاً خاصاً، إذ تجمع بين منتخبين يملكان تاريخاً كبيراً وطموحات مختلفة، فالأرجنتين تدخل اللقاء بهدف الحفاظ على لقبها العالمي ومواصلة هيمنتها، بينما تبحث إسبانيا عن العودة إلى منصة التتويج واستعادة الكأس التي توجت بها للمرة الأولى في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.

إسبانيا والأرجنتين.. قمة الختام لحسم لقب كأس العالم 2026

وحجز منتخب إسبانيا مكانه في النهائي بعدما قدم مشواراً قوياً منذ بداية البطولة، حيث تصدر مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، قبل أن يواصل طريقه بثبات في الأدوار الإقصائية.

ونجح منتخب إسبانيا في تجاوز النمسا ثم البرتغال وبلجيكا، ليصطدم بالمنتخب الفرنسي في نصف النهائي، ويحسم المواجهة لصالحه بهدفين دون رد، مؤكداً جدارته بالوصول إلى المباراة الأخيرة.

أما منتخب الأرجنتين فواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، بعدما تصدر مجموعته التي ضمت النمسا والأردن والجزائر، ثم عبر الأدوار الإقصائية بعد سلسلة من الانتصارات، بدأها بتجاوز الرأس الأخضر في دور الـ32، قبل الفوز على مصر في دور الـ16، وسويسرا في ربع النهائي، ثم إنجلترا في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ليبلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وتدخل الأرجنتين المواجهة وهي تحمل حلم كتابة التاريخ، إذ تسعى لأن تصبح أول منتخب منذ عقود ينجح في الاحتفاظ بلقب كأس العالم، ومواصلة الإنجاز الذي بدأته في مونديال قطر 2022 بقيادة قائدها ليونيل ميسي.

في المقابل، يأمل منتخب إسبانيا في استعادة أمجاد جيله الذهبي، وتحقيق ثاني ألقابه العالمية بعد تتويجه التاريخي عام 2010، عندما حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وبين طموح الأرجنتين في الحفاظ على العرش العالمي ورغبة إسبانيا في استعادة المجد، ينتظر العالم 90 دقيقة من المنافسة القوية بين مدرستين كرويتين كبيرتين، في ختام النسخة الـ26 من كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 19 يوليو 2026، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026، وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و وbeIN Max 3 وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.