رضا شحاتة يشيد بأكرم توفيق: لاعب بروح قتالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - أشاد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، بالمستويات التي يقدمها أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة مهمة للفريق بفضل قدرته على المشاركة في أكثر من مركز، إلى جانب الحماس والروح القتالية التي يظهر بها خلال المباريات.

رضا شحاتة: أكرم توفيق عنصر مهم في الأهلي

أكد رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أكرم توفيق من اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم في أكثر من مركز، سواء في خط الوسط أو الجبهة اليمنى، مشيرًا إلى أن تعدد أدواره يمنحه أهمية خاصة داخل الفريق.

وأوضح أن أكرم يمتلك مجموعة من الصفات البدنية والقتالية التي تساعده على تقديم مستويات قوية، إلى جانب قدرته على بذل مجهود كبير طوال المباراة.

الروح القتالية سر تميز أكرم توفيق

وتحدث نجم الأهلي السابق عن شخصية أكرم توفيق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن حماسه وقتاله على كل كرة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على باقي لاعبي الفريق.

وأوضح أن مشاهدة أحد اللاعبين وهو يبذل أقصى ما لديه داخل الملعب تدفع زملاءه إلى تقديم المستوى نفسه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط والمنافسة على الكرة.

رضا شحاتة: الأهلي يحتاج إلى أصحاب الروح

وأشار شحاتة إلى أن الأهلي لا يحتاج فقط إلى اللاعبين أصحاب المهارات الفنية، وإنما يبحث أيضًا عن العناصر التي تمتلك الرغبة والحماس والقدرة على القتال من أجل الفريق.

وأكد أن اللاعب الذي يتمتع بالقوة والشخصية والروح القتالية يمكن أن يكون له دور مؤثر في المباريات الصعبة، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يخوضها الأهلي على مختلف البطولات.

أكرم توفيق يجسد شخصية لاعب الأهلي

وشدد رضا شحاتة على أن تاريخ الأهلي ارتبط دائمًا بوجود لاعبين يتمتعون بالقوة والروح القتالية، ويقدرون مسؤولية ارتداء قميص الفريق.

ويرى نجم الأهلي السابق أن هذه النوعية من اللاعبين تمثل جزءًا أساسيًا من شخصية النادي، إلى جانب القدرات الفنية والخططية التي يحتاجها الفريق لتحقيق أهدافه.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

وتأتي تصريحات رضا شحاتة بالتزامن مع استعداد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين، ويخوض الفريق مرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية، ضمن تحضيرات الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تبدأ في الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تمثل اختبارًا قويًا للفريق الأحمر أمام أحد أكبر الأندية الأوروبية، ضمن استعداداته للموسم الجديد.