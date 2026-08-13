منتخب مصر ينفي رحيل 3 أعضاء من جهاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - نفى مصدر داخل منتخب مصر الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود رغبة لدى حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في إجراء تغييرات داخل الجهاز المعاون، والاستغناء عن عدد من الأسماء خلال الفترة المقبلة.

حقيقة رحيل سعفان الصغير ومحمد عبد الواحد وأبو العلا

وأوضح المصدر أن ما تردد بشأن طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد عبد الواحد، المدرب المساعد، والدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، لا أساس له من الصحة.

ونقل الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تأكيد المصدر عدم صحة هذه الأنباء، مشددًا على عدم وجود قرار بإبعاد الثلاثي عن الجهاز الفني للمنتخب.

حسام حسن متمسك بجهازه المعاون

وأكد محمد طارق أضا أن حسام حسن يتمسك باستمرار الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر، ولا توجد لديه رغبة في إجراء تغييرات على تشكيل الجهاز خلال المرحلة الحالية.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وسط تركيز من الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين واختيار العناصر الأكثر جاهزية، بما يتناسب مع المنافسات التي تنتظر الفراعنة.

وتأتي هذه التصريحات لحسم الجدل الذي أثير بشأن مستقبل بعض أعضاء الجهاز الفني، والتأكيد على استمرارهم في مهامهم بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.