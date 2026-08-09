إكرامي الشحات: طاهر محمد طاهر يتفوق على خوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأحمر، يتفوق من وجهة نظره على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، عند إجراء مقارنة بين الثنائي.

طاهر محمد طاهر يتفوق على خوان بيزيرا

وأوضح إكرامي أن خوان بيزيرا يمتلك إمكانيات فنية ومهارات مميزة، لكنه يرى في الوقت نفسه أن طاهر محمد طاهر يقدم مستوى أفضل، وهو ما يجعل المقارنة بين اللاعبين تميل لصالح جناح الأهلي.

إكرامي يشيد بقدرات بيزيرا

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن بيزيرا يعد من اللاعبين المميزين، ويمتلك مهارات تساعده على صناعة الفارق داخل الملعب، إلا أن ذلك لا يغير من وجهة نظره بشأن تفوق طاهر محمد طاهر.

وتأتي تصريحات إكرامي في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به خوان بيزيرا منذ ظهوره مع الزمالك، وما قدمه اللاعب من مستويات لافتة جعلته محل إشادة من جانب المتابعين والجماهير.

وتفتح المقارنة بين لاعبي الأهلي والزمالك بابًا واسعًا للنقاش حول الأفضل في مركز الجناح، خاصة مع استعداد الفريقين للموسم الجديد وسعي كل منهما للاستفادة من عناصره الهجومية.