الأهلي يواصل استعداداته في إسبانيا.. وبرشلونة أبرز وديات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته للموسم الجديد، من خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة.

الأهلي يواصل استعداداته في إسبانيا

ويعمل الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تجهيز العناصر المختلفة ومنحهم الفرصة للتأقلم مع أسلوب اللعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

تدريبات الأهلي في إسبانيا

وشهد معسكر الأهلي استمرار التدريبات اليومية، وسط تركيز من الجهاز الفني على تطوير النواحي البدنية والفنية، والاستفادة من فترة الإعداد في الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى ممكن.

وتضمن المران تدريبات متنوعة تهدف إلى رفع معدلات اللياقة وتحسين الانسجام بين اللاعبين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

موعد معسكر الأهلي ومواجهة برشلونة

ويقام معسكر الأهلي في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري، ويتضمن برنامج الإعداد خوض عدد من المباريات الودية بهدف اختبار جاهزية الفريق والوقوف على مستوى اللاعبين.

وتأتي مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، كأبرز محطات معسكر الأهلي، حيث تمثل المباراة اختبارًا قويًا للفريق قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

ويواصل الأهلي برنامجه الإعدادي خلال الأيام المقبلة وفق خطة الجهاز الفني، على أمل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية الموسم الجديد.