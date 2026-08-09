الأهلي يحسم حقيقة تجديد إمام عاشور وشوبير.. ويترقب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن انتهاء النادي من إجراءات تجديد عقدي إمام عاشور ومصطفى شوبير خلال الفترة الحالية.

الأهلي يحسم حقيقة تجديد إمام عاشور وشوبير

وأكد مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات خاصة، عدم الوصول حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع الثنائي بشأن تمديد التعاقد، موضحًا أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم يتم حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالعقود الجديدة.

الأهلي يتمسك باستمرار إمام عاشور ومصطفى شوبير

وشدد وائل جمعة على رغبة إدارة الأهلي في الإبقاء على إمام عاشور ومصطفى شوبير ضمن صفوف الفريق، باعتبارهما من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات لحسم ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيع اللاعبين على عقود جديدة بشكل رسمي، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين إدارة النادي والثنائي للوصول إلى صيغة نهائية.

محمود صلاح يدخل حسابات الأهلي

وفي سياق آخر، برز اسم محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، ضمن قائمة المواهب التي تحظى باهتمام النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد المستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق الأول رغم صغر سنه.

ويبلغ محمود صلاح من العمر 18 عامًا، كونه من مواليد عام 2007، وتمكن من الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لغزل المحلة، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه خلال منافسات الدوري المصري.

أرقام محمود صلاح مع غزل المحلة

شارك اللاعب الشاب خلال الموسم في 23 مباراة بالدوري المصري، بدأ 14 منها ضمن التشكيل الأساسي، وهو ما يعكس اعتماد الجهاز الفني عليه رغم حداثة تجربته مع الفريق الأول.

وتمكن محمود صلاح من تسجيل 4 أهداف خلال مشاركاته، إلى جانب صناعة 3 أهداف لزملائه، ليصل مجموع مساهماته الهجومية إلى 7 أهداف.

وتعكس هذه الأرقام التطور اللافت للاعب، الذي استطاع استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق الأول، وتقديم إضافة هجومية رغم صغر سنه، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية.