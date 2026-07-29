أشرف زكي يحذر الفنانين بعد تفعيل حق الأداء العلني!

بدأت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، اتخاذ أولى الخطوات العملية لتنفيذ قانون حق الأداء العلني، وذلك في إطار التحركات الهادفة إلى حماية الحقوق الأدبية والمالية للفنانين، وضمان حصولهم على مستحقاتهم الناتجة عن إعادة استغلال أعمالهم الفنية عبر مختلف المنصات ووسائل العرض.

وفي أول قرار رسمي بعد اعتماد تفعيل حق الأداء العلني، وجّه الفنان أشرف زكي رسالة إلى جميع أعضاء النقابة، شدد خلالها على ضرورة عدم توقيع أي عقود فنية جديدة قبل الرجوع إلى النقابة، لضمان توافق العقود مع آليات تطبيق القانون الجديد وحفظ حقوق الفنانين، وذلك في إطار استعداد النقابة لتطبيق منظومة حق الأداء العلني بشكل رسمي.

شهد ملف حق الأداء العلني حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما طالب عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما والسينما بتفعيل هذا الحق، باعتباره أحد الحقوق المعمول بها في العديد من دول العالم، والذي يمنح الفنان مقابلاً ماديًا نظير إعادة عرض واستغلال أعماله الفنية عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية ووسائل العرض المختلفة.

ومع اعتماد تفعيل هذه حق الآداء العلني رسميًا، بدأت الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية لوضع آليات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أطراف الصناعة الفنية، ويحقق التوازن بين الفنانين والمنتجين والمؤلفين.

ومن المقرر أن يُعقد خلال الفترة المقبلة اجتماع موسع يجمع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وجمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب أيمن سلامة، وغرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، إلى جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي.

ويأتي هذا الإجتماع من أجل إعداد مذكرة تفاهم تتضمن آليات تطبيق حق الأداء العلني، ووضع الإطار التنفيذي الذي يضمن الحفاظ على حقوق الفنانين والمؤلفين والمنتجين، والاتفاق على تفاصيل وآليات تطبيق القانون بصورة عملية تضمن تنفيذ المنظومة بشكل واضح وفعال.