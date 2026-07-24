حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - كشفت تقارير صحفية صادرة عن صحيفة «صباح» التركية عن كواليس أزمة إدارية داخل أروقة نادي بشكتاش، اندلعت على خلفية الارتباط بملف النجم المصري محمد صلاح، وأسفرت عن إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة وسط حالة من الجدل القانوني والإعلامي.

منشور «صلاح قادم» يُفجر أزمة إدارية في بشكتاش التركي

وأصدر بشكتاش بيانًا رسميًا أعلن فيه تجريد فيصل أحمد تشاغلار من عضويته بمجلس إدارة النادي والشركة التابعة له، دون الإفصاح عن الأسباب التفصيلية وراء القرار أو الكشف عن البديل المرتقب لخلافته.

منشور «قادم قريبًا» يغضب الإدارة

وربطت وسائل إعلام تركية بين قرار الإبعاد والضجة التي تسبب فيها تشاغلار عقب مشاركته صورة للنجم المصري عبر منصاته الشخصية، مصحوبة بعبارة «قادم قريبًا» ووسم يضم اسم قائد المنتخب المصري.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التدوينات أثارت حفيظة مسؤولي بشكتاش؛ حيث اعتبروا أن الشوشرة الإعلامية أضرت بمجرى المفاوضات ومَنحت رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، ورقة ضغط لرفع سقف المطالب المالية والعمولات الخاصة بالصفقة، مما تسبب في إرباك الموقف وإغضاب الإدارة.

تصعيد قانوني ونفي الاستقالة

من جانبه، خرج فيصل تشاغلار بتصريحات قاطعة نفى فيها توقيع أي استقالة شفهية أو كتابية، معربًا عن اندهاشه من إبلاغ منصة الإفصاح العام التركية «KAP» بقرار إنهاء عضويته دون علمه، ومعلنًا لجوءه للقضاء لتنفيذ الإجراءات القانونية واسترداد حقوقه.

وتأتي هذه التطورات المشتعلة في وقت تتواصل فيه التكهنات حول القادمة الاستثنائية لمحمد صلاح، دون صدور أي بيان رسمي حتى اللحظة من النادي التركي أو ممثلي اللاعب يحسم حقيقة وجود مفاوضات رسمية بين الطرفين.