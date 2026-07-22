أربعة نجوم من الفراعنة يتصدرون لائحة الأفضل في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 04:20 مساءً - سلط الاتحاد المصري لكرة القدم الضوء على الإنجاز الرقمي الذي حققه عدد من عناصر المنتخب الوطني، عقب إدراج أسمائهم ضمن قائمة أبرز نجوم بطولة كأس العالم 2026، بناءً على التقييم والتصنيف المعتمد لدى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

إمام عاشور يترأس ترتيب الفراعنة

ونشر الجهاز الإداري للاتحاد عبر حسابه الرسمي تفاصيل اللائحة القارية، والتي شهدت تواجد لاعب الوسط إمام عاشور في مرتبة متقدمة باحتلاله المركز الـ 28 من بين 1248 لاعباً أثبتوا حضورهم في المحفل المونديالي، ليتصدر بذلك قائمة اللاعبين المصريين الأكثر تأثيراً في البطولة.

وجاء المهاجم مصطفى زيكو في المرتبة الـ 30 عالمياً، تلاه القائد محمد صلاح في المركز الـ 49، بينما حجز المدافع ياسر إبراهيم موقعاً له في المركز الـ 57.

وتأتي هذه الأرقام لتعكس الظهور القوي والبصمة الإيجابية التي تركها نجوم المنتخب المصري على الساحة الكروية الدولية.