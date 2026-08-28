دوت الخليج -

انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب قليلًا اليوم، إذ تراجع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4594.61 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 4696.18 دولارًا يوم الثلاثاء عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب قليلًا اليوم، إذ تراجع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4594.61 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 4696.18 دولارًا يوم الثلاثاء عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% مسجلة 4647.20 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 70.32 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 2.6% إلى 1894.85 دولارًا، وصعد البلاديوم 4.4% إلى 1409.74 دولارات.

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