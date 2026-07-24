النفط يهبط أكثر من 4%
تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بأكثر من أربعة بعد تقارير عن مساع صينية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقلصت عقود برنت الآجلة خسائرها السابقة التي تجاوزت خمسة بالمئة لتبلغ 96.28 دولار للبرميل، بانخفاض 4.41 دولار أو 4.38 بالمئة، بعد أن تجاوزت 100 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة لأول مرة منذ مايو الماضي.
ولا يزال العقد يسير في طريقه لتحقيق مكاسب تتجاوز سبعة بالمئة هذا الأسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.61 دولار، أو 3.92 بالمئة، إلى 88.58 دولار للبرميل، ماضية على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي قدره سبعة بالمئة.
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