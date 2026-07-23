الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين

الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعينتراجع سعر الذهب اليوم عن أعلى ‌مستوياته في أسبوعين، وسط ‌تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو الجاري.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.4 بالمئة إلى 4134.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 59.90 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1656.24 ​دولارًا، بينما زاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1301.25 دولار.