100 غارة عدوانية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 100 غارةٍ جويةٍ وصاروخٍ.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران ولحج والبيضاء وصعدة من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان، وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت ستة آلاف و224 غارةً جويةً وصاروخًا.