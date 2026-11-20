أطفال اليمن: 4463 شهيداً و5727 جريحاًأكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن أطفال اليمن يستقبلون اليوم العالمي للطفل في ظل كارثة إنسانية وحقوقية متفاقمة، جراء استمرار العدوان السعودي والحصار وتداعياتهما.

وأشارت المنظمة في بيان باليوم العالمي للطفل، إلى ما خلفه العدوان والحصار على مدى 12 عامًا من جرائم وانتهاكات جسيمة طالت حياة الأطفال وأمنهم وصحتهم وتعليمهم وحقهم في الغذاء والحماية، محولةً طفولتهم إلى رحلة متواصلة من الخوف والمعاناة والحرمان، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز واضح عن وضع حد لهذه الانتهاكات.

وأوضح البيان، أنه منذ 12 عامًا من العدوان والحصار، تعرض أطفال اليمن لسلسلة متواصلة من الجرائم والانتهاكات التي استهدفت حياتهم وحقوقهم الأساسية، بدءًا بالقتل والإصابة والتشريد، مرورًا بتدمير المدارس والمرافق الصحية وحرمانهم من التعليم والرعاية، وصولًا إلى تفاقم الفقر والجوع وسوء التغذية والأزمات النفسية، في حصيلة كارثية تكشف حجم الاستهداف الممنهج للطفولة اليمنية وما خلّفه من آثار مدمرة على حاضر الأطفال ومستقبل الأجيال.

ولفت إلى أن إجمالي الضحايا المدنيين بلغ 62 ألفًا و183 شهيدًا وجريحًا، بينهم 10 آلاف و190 طفلًا، توزعوا بين أربعة آلاف و463 طفلًا شهيدًا وخمسة آلاف و727 طفلًا جريحًا، أرقام تكشف حجم الاستهداف الذي تعرضت له الطفولة في اليمن، وما خلّفته الجرائم المتواصلة من آثار إنسانية ونفسية واجتماعية عميقة على الأطفال وأسرهم ومستقبل المجتمع.

وأفاد البيان بأن حصيلة ضحايا التصعيد الأخير ارتفعت إلى أكثر من 1,292 شهيداً وجريحاً، بينهم 397 شهيداً و895 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث سجلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة استشهاد 11 مدنياً، بينهم طفلان وفتاة وامرأة، وإصابة 36 آخرين، بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، في مشهد يعكس استمرار سقوط الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين، ويؤكد حجم المخاطر التي لا تزال تهدد الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وذكر أن الجرائم الأخيرة التي طالت منطقة الشرية بمديرية بني حشيش، واستهدفت ستة منازل سكنية، أسفرت عن استشهاد 44 مواطنًا وإصابة 40 آخرين، بينهم 21 طفلًا و10 نساء من الشهداء، وثمانية أطفال وتسع نساء من الجرحى.

وعدّت المنظمة، مجزرة الشرية، جريمة مروعة لم تقتصر آثارها على تدمير المنازل وسقوط الضحايا، بل امتدت لتطال المواطنين الذين هرعوا لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا، حيث تعرضت فرق الإنقاذ والمواطنون للاستهداف أثناء محاولاتهم تقديم المساعدة، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية المدنيين.

ولفت البيان إلى أن الجرائم، تأتي امتدادًا لسجل طويل من المجازر التي استهدفت الأطفال خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها مجزرة حافلة طلاب ضحيان بمحافظة صعدة في التاسع أغسطس 2018م، التي أسفرت عن استشهاد 40 طفلًا وإصابة 56 آخرين، ومجزرة مدرسة الفلاح بمديرية نهم في 10 يناير 2017م، التي أدت إلى استشهاد طفلة وإصابة أربعة أطفال جراء الغارات بالقرب من المدرسة.

واستعرض البيان، الجرائم التي طالت مدرسة الفاضل في حيدان بمحافظة صعدة في 13 أغسطس 2016م، وأسرة آل الذرافي في صعدة في أغسطس 2017م، وراح ضحيتها ستة أطفال، ومجزرة سوق مستبأ بمحافظة حجة في مارس 2016م، التي أسفرت عن استشهاد 25 طفلاً، فضلًا عن عشرات الجرائم الأخرى التي حوّلت حياة الأطفال إلى مشاهد متكررة من القتل والإصابة والتشريد وفقدان الأمان.

وأكد أن استمرار المجازر والانتهاكات خلّف آثارًا كارثية على الأطفال، الذين فقد كثير منهم آباءهم وأمهاتهم وأفراد أسرهم، وتعرض آخرون لإصابات وإعاقات دائمة وبتر للأطراف وصدمات نفسية عميقة، فضلًا عن حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الآمنة، الأمر الذي يهدد حاضرهم ومستقبلهم ويترك آثاراً طويلة الأمد على المجتمع بأكمله.

وفي جانب النزوح، كشفت المنظمة عن نزوح 174 ألف طفل منذ الثالث من سبتمبر 2026م، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، وحرمان أكثر من نصف مليون طالب من مواصلة تعليمهم، وإغلاق أو تعليق الدراسة في أكثر من ألف و160 مدرسة، ما يضع مستقبل جيل كامل أمام مخاطر التسرب من التعليم والحرمان من حقه في التعلم والنمو والحياة الكريمة.

وحذّر البيان من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال، حيث يُتوقع أن يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خلال عام 2026م، بينهم أكثر من نصف مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد الوخيم، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتراجع قدرة الأسر على توفير الغذاء والرعاية الصحية اللازمة لأطفالها.

واعتبر الأرقام والإحصائيات المعلنة ليست مجرد أعداد، بل تمثل أرواح أطفال سُلبوا حقهم في الحياة والأمان والتعليم والصحة، وأحلامًا أُجهضت قبل أن ترى النور، وأجيالًا تواجه مخاطر نفسية وجسدية وتعليمية متراكمة، نتيجة الجرائم والانتهاكات والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأكد منظمة انتصاف، أن حماية الأطفال مسؤولية قانونية وإنسانية لا تقبل التأجيل أو التهاون، ومعتبرًا استمرار الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية للأطفال انتهاكًا جسيمًا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، وللقواعد والمبادئ التي يكرسها القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الأطفال والمدنيين أثناء الاعتداءات والهجمات العسكرية، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، ويستوجب تحركًا دوليًا جادًا لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة والمحاسبة.

وطالبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهم، ورفع القيود التي تفاقم معاناتهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية المتضررة، وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

وجدّدت المنظمة التأكيد على أن اليوم العالمي للطفل يجب ألا يظل مناسبة للاحتفاء بالشعارات والعبارات، بل محطة لمراجعة المواقف وتحمل المسؤوليات واتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية الأطفال وصون حقوقهم، مشددةً على أن أطفال اليمن يستحقون الحياة والأمان والتعليم والرعاية، وأن استمرار الصمت والتقاعس إزاء ما يتعرضون له يمثل تخليًا عن أبسط الالتزامات الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الطفولة.