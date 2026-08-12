أخبار اليمن : خبر سار.. بدء صرف معاشات أغسطس في صنعاء

خبر سار.. بدء صرف معاشات أغسطس في صنعاءبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم صرف معاشات شهر أغسطس الجاري 2026م، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات، مؤكدةً حرصها على صرف المعاشات شهريًا بشكل منتظم، وخلال الفترة التي تسبق المواعيد القانونية للصرف.

وأشارت إلى أن صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بشكل منتظم ودون أي تأخير، يأتي في إطار حرصها المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيدًا لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة.

وذكرت المؤسسة أن هذا الإجراء، يأتي أيضًا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بما يرسّخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.