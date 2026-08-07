أخبار اليمن : ترتيبك بين إخوتك قد يحدد أمراضك في المستقبل!

ترتيبك بين إخوتك قد يحدد أمراضك في المستقبل!في دراسة هي الأكبر من نوعها، كشف باحثون أن ترتيب الولادة قد يحدد مخاطر إصابة الطفل بالعديد من الأمراض في مراحل لاحقة من حياته، خاصة المشاكل النفسية والعصبية.

واعتمدت الدراسة على بيانات صحية لأكثر من 10 ملايين شخص من 5 ملايين عائلة لديها طفلان فقط، تم جمعها عبر المطالبات التأمينية على مدار 20 عاما.

وقارن الباحثون بين الأطفال البكر (أول مولود للأبوين) وأشقائهم الثانيين داخل نفس الأسر، وكذلك بين أسر مختلفة، مع مطابقة العوامل مثل الجنس وسنة الميلاد والموقع الجغرافي وأعمار الوالدين.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية Nature Health، أن مخاطر الإصابة بـ150 مرضا تختلف بناء على ترتيب الولادة. وكان الأطفال البكر أكثر عرضة للإصابة بحالات عصبية ونفسية مثل التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومتلازمة توريت، والاكتئاب والقلق. بينما كان الأشقاء الأصغر سنا أكثر عرضة لمشاكل تعاطي المخدرات، والتهاب المعدة، والهربس النطاقي، والصداع النصفي، وبعض أمراض المفاصل.

ويرى الباحثون أن هذا التفاوت قد يعود إلى عدة عوامل. فالأهل غالبا ما يراقبون طفلهم الأول بشكل أكثر كثافة، ما يؤدي إلى تشخيص مبكر لحالات مثل التوحد واضطراب فرط الحركة. أما الأشقاء الأصغر سنا، فينشأون مع رفاق أكبر منهم سنا، ما يجعلهم أكثر عرضة لتجربة المخدرات في وقت مبكر، وهذه النتيجة تتوافق مع النظريات الاجتماعية التي تربط بين ترتيب الولادة الأصغر والميل إلى المخاطرة.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج هي مجرد ارتباطات إحصائية، ولا تعني أن ترتيب الولادة هو السبب المباشر لهذه الأمراض. ويوضحون أن التفسير الأكثر تحفظا هو تداخل عدة عوامل، منها البيولوجيا المرتبطة بترتيب الحمل، ومراقبة الوالدين، وتوقيت التشخيص، وعوامل اجتماعية ومناعية، وليس آلية واحدة موحدة.

ويأمل الفريق أن تقوم دراسات مستقبلية بتقييم ما إذا كان هذا النمط يتكرر في الأسر التي لديها أكثر من طفلين، لتأكيد النتائج.