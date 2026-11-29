أسرار التحقيق.. ماذا قال صدام حسين للمحقق الأميركي؟كشف جورج بيرو، المحقق السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، تفاصيل مثيرة عن الأشهر الستة التي قضاها في استجواب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عقب اعتقاله، وكواليس أحاديث جمعتهما بعيداً عن غرف التحقيق الرسمية.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تزامناً مع مرور 20 عاماً على إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر (كانون الأول)، قال بيرو إنه كان المحقق الرئيسي المسؤول عن استجوابه لمدة ستة أشهر، كما قام بدور المترجم خلال فحوصاته الطبية اليومية، وتحدثا لساعات باللغة العربية في معظم الصباحات، سواء أثناء احتساء القهوة أو خلال فترات ممارسته للتمارين الرياضية.

وأشار المحقق الأميركي السابق إلى أن صدام قال له ذات مرة: «أنت تعرفني أكثر من ابنيّ».

إساءة فهم شخصية صدام

وقال بيرو إن شخصية صدام حسين التي عرفها خلال فترة التحقيق اختلفت كثيراً عن الصورة التي رسمتها التقديرات والتحليلات الأميركية قبل غزو العراق، معتبراً أن المسؤولين الأميركيين أساءوا فهم شخصيته ودوافعه وطريقة رؤيته للأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح أن بعض التقييمات النفسية التي أعدتها أجهزة الاستخبارات الأميركية وصفته بأنه يعاني من «النرجسية الخبيثة» و«ذات مجروحة» بسبب طفولته الصعبة.

لكن بيرو رأى أن هذه التوصيفات لم تعكس حقيقة الشخصية التي تعامل معها، واصفاً صدام بأنه رجل قومي عراقي شديد الدهاء، ينظر إلى العالم من منظور القوة والضعف، ويرى نفسه امتداداً لملوك العراق القديم، مثل حمورابي وسرجون.

وأضاف أن صدام كان يغضب بوضوح عندما يُقارن بحكام القرن العشرين، مثل جمال عبد الناصر، فضلاً عن جوزيف ستالين وأدولف هتلر، مشيراً إلى أنه كان يدير نظاماً فاسداً وقاسياً بطريقة تشبه ما يفعله زعيم عصابة مافيا، لكن بامتلاكه الدبابات والصواريخ.

تجنب استخدام الهاتف والحاسوب

ومن بين التفاصيل التي كشفها بيرو، أن صدام حسين كان يخشى قدرة الاستخبارات الأميركية على اعتراض اتصالاته، ولذلك نادراً ما استخدم الهاتف بعد عام 1990، ولم يلمس جهاز الحاسوب مطلقاً، اعتقاداً منه بأن الأميركيين قادرون على مراقبة اتصالاته.

وقال المحقق السابق إن صدام أبلغه بأنه كان يعتقد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعرف أنه لا يمتلك أسلحة دمار شامل، لكنه تعمد الإيحاء بامتلاكها لإخافة إيران.

كيف رأى صدام الولايات المتحدة؟

وتحدث بيرو عن اعتقاد صدام بأن الولايات المتحدة حولت العراق إلى عدو لها لأسباب اقتصادية، إذ كان يرى أن الحرب الأميركية على العراق جاءت جزئياً بسبب عدم تحقيق الحرب في أفغانستان أرباحاً كافية للمجمع الصناعي العسكري الأميركي.

كما كشف أن صدام قال له إنه كان يفضل أن تكون بلاده حليفة للولايات المتحدة، لكنه لم يكن يمانع أن يكون عدواً لها إذا تعذر ذلك، مضيفاً أن أكثر ما لم يكن يريده هو أن يصبح شخصية غير مؤثرة أو بلا أهمية.

وأشار بيرو إلى أن الرسائل الأميركية التي وصلت لصدام عبر الوسطاء كانت متناقضة، وكان يتعرف أحياناً على مواقف واشنطن من خلال وسائل الإعلام، وهو ما ساهم، بحسب تقديره، في زيادة سوء الفهم بين الطرفين قبل الحرب.

إيران وفلسطين

قال بيرو إن صدام تحدث بإسهاب عن التهديد العسكري الإيراني، وكان يرى أن إيران ستشكل في المستقبل خطراً على المنطقة والعالم، وهي رؤية اعتبر بيرو أنها «تحققت بالفعل».

كما تحدث صدام عن القضية الفلسطينية، وشرح، بحسب رواية المحقق الأميركي، كيف جرى استغلالها سياسياً على حساب مصالح الفلسطينيين أنفسهم.

جوانب مختلفة في شخصية صدام

ورغم تأكيده أن صدام كان حاكماً مستبداً ومسؤولاً عن سجن معارضيه وتعذيبهم وقتلهم، فضلاً عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد خصومه وضد شعبه، وإرساله مئات الآلاف من الرجال إلى الموت، أشار بيرو إلى وجود جوانب أخرى في شخصيته لم تحظَ بالاهتمام الكافي في التحليلات الأميركية.

ووصفه بأنه كان يتمتع بخفة الظل والذكاء والدهاء، وقادراً على قراءة الأشخاص والمواقف المحيطة به، كما نجح في كسب ود بعض الحراس العسكريين الأميركيين، رجالاً ونساءً، خلال فترة احتجازه.

ولفت إلى أن صدام كان يمتلك قدرة فائقة على قراءة الأجواء المحيطة به، وكان يعرف تماماً كيف يربك المترجمين الرسميين، تارةً بالحديث بسرعة مفرطة، وتارةً أخرى بالبطء المتعمد، أو بالنظر إليهم بطريقة مربكة.

ولفت إلى أنه «كان هو من يختار المواضيع التي يرغب في مناقشتها، ويتجنب ببراعةٍ الخوضَ فيما لا يروق له».

وأضاف أن صدام كان يسعى إلى الظهور بمظهر المثقف واسع الاطلاع، رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة حتى بلغ العاشرة من عمره، بعدما هرب من منزله للالتحاق بالمدرسة، مشيراً إلى أنه كان يكتب الروايات والقصائد رغبة في تقديم نفسه باعتباره شخصية متعددة المواهب.

واختتم بيرو مقاله بالتأكيد على أن العراق والعالم أصبحا أفضل من دون صدام حسين، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة تكبدت تكاليف باهظة لتحقيق تغيير النظام، وأشار إلى أن نسيان دروس الماضي والوقوع في أخطاء تقديرية مجدداً سيفاقم تلك المأساة.* وكالات

