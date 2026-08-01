حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - شارك قائد منتخب مصر والنجم العالمي محمد صلاح جمهورَه ومتابعيه بلقطات جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، استعرض خلالها لياقته البدنية المرتفعة وجاهزيته الفنية من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم).

محمد صلاح يستعرض لياقته في الجيم برفقة عبد الله السعيد

ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من قِبل العشاق والمتابعين، خاصة بعدما أظهرت تواجد نجم نادي الزمالك عبد الله السعيد برفقة صلاح خلال التدريبات البدنية.

نهاية حقبة أسطورية مع ليفربول

تأتي هذه التدريبات القوية في وقت يسلط فيه الإعلام الرياضي العالمي الضوء على الخطوة المقبلة لـ "الفرعون المصري"، وذلك بعدما طوى صفحة تاريخية ناصعة مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وامتدت مسيرة صلاح مع الريدز على مدار تسعة أعوام حافلة بالألقاب الفردية والجماعية والتحطيم المتواصل للأرقام القياسية، قبل أن ينتهي المشوار بين الطرفين بالتراضي، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الأحرار في سوق الانتقالات.

عروض عالمية واهتمام سعودي وأمريكي

ورغم بلوغه سن الرابعة والثلاثين، لا يزال القائد المصري يمثل مطمعاً لكبرى الأندية العالمية بفضل انضباطه البدني والفني العالي، حيث تقدر قيمته التسويقية حالياً بنحو 22 مليون يورو وفقاً لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

وتتزاحم العديد من العروض للظفر بخدمات صلاح خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها:

الدوري السعودي للمحترفين: تقديم عروض مالية ضخمة لاستقطاب النجم المصري.

الدوري الأمريكي (MLS): اهتمام واسع من عدة أندية أمريكية لضم اللاعب.

وجهات أوروبية: استفسارات واهتمام من أندية أوروبية تسعى للاستفادة من خبراته الكبيرة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأندية الأوروبية مثل بشكتاش التركي البحث عن بدائل هجومية أخرى كالتفاوض مع ماتياس سولي بعد تعثر ضم النجم المصري، يواصل محمد صلاح دراسة كافة العروض المطروحة بعناية لتحديد محطته القادمة في الملاعب.