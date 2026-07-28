حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:40 مساءً - أعلن مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اعتذاره عن عدم الاستمرار في موقعه الحالي كمستشار لمجلس الإدارة، مؤكداً استقالته الرسمية من هذا المنصب خلال استضافته في برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت على شاشة قناة «مودرن».

مصطفى عبد الخالق يعلن رحيله عن الزمالك ويكشف أسرار أزمات القلعة البيضاء

وأشار عبد الخالق إلى أن الجذر الأساسي لأزمات القلعة البيضاء يعود إلى عام 2004 عقب قرار سحب أرض النادي، الموقف الذي شكّل نقطة تحول سلبية أثرت على مسيرة النادي واستقراره العقاري والاستثماري.

سياسة «الجزر المنعزلة» ونقص الخبرات

وانتقد عبد الخالق الآلية الإدارية المتبعة داخل النادي، واصفاً آلية العمل بـ «الجزر المنعزلة» نتيجة انعدام والتنسيق بين مختلف الملفات والقطاعات.

وصرّح بأنه كان قد أبلغ حسين لبيب قبيل العملية الانتخابية بأن القائمة المختارة تفتقر للكوادر التي سبق لها قيادة مؤسسة كبرى بحجم نادي الزمالك، متوقعاً الصعوبات الناتجة عن نقص الخبرات القيادية في إدارة الأزمات المعقدة.

إشادة بدور ممدوح عباس والإنقاذ المالي

في مقابل ذلك، أثنى عبد الخالق على المساندة المالية والتنفيذية التي قدمها ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، مؤكداً أن مساهماته تجاوزت حاجز 300 مليون جنيه وساهمت في حل اختناقات مالية حادة.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن ضخ الدعم والتمويل من جانب ممدوح عباس كان الصمام الذي منع النادي من الانهيار أو إغلاق أبوابه خلال السنوات الثلاث الماضية.