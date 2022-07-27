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عمر شويل - جدة لماذا تريد الصين تايوان؟.. سؤال يتردد دائما بين المتابعين للموقف الصيني من دولة تايوان التي تعتبر مستقلة على الورق، وهي معروفة رسميا باسم جمهورية الصين، إلا أنه لم يتم الاعتراف باستقلاليتها من قبل الأمم المتحدة، وذلك بسبب أن جمهورية الصين الشعبية تراها إحدى مقاطعاتها، ويجب إعادتها إلى الصين الواحدة، لأن استقلال تايوان يعني أن هناك دولة صين حقيقية، ودولة أخرى غير حقيقية، ولذلك فإن جمهورية الصين الشعبية لا تدخل في علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

تحذيرات الصين لأمريكا من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

وعلى صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مستوى مجلس النواب الامريكي، حذرت الصين من زيارة “نانسي بيلوسي” إلى تايوان. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة فرانس برس “إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان. فإن الجانب الأمريكي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين. نحن نعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان”.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي. قد أعلنت أمان عدد من الصحافيين الأسبوع الماضي “من المهم بالنسبة إلينا، أن نظهر الدعم لتايوان”. لكن عادت ونفت أن يكون الكونغرس يتحرك لدعم استقلال الجزيرة.

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي، وتدعمها الولايات المتحدة بشكل غير رسمي. وازداد التوتر بين الصين وتايوان في الآونة الأخيرة. خاصة بعد إرسال الولايات المتحدة سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في أكتوبر الماضي.

لماذا تريد الصين ضم تايوان؟

بالرغم من تمتع تايوان بحكم ذاتي. إلا أن الصين الشعبية تراها إقليما متمرداً، وعاصيا لسلطة جمهورية الصين الشعبية. لكن تايوان ترى عكس ذلك، حيث ترى أنها هي الأحق بحكم الصين الشعبية وتايوان معا. وكان الرئيس الصيني قد قال في خطاب له “إن الصين وتايوان يمثلان جزءًا من العائلة الصينية الواحدة، وإن مطالب تايوان بالاستقلال تيارا معاكسا للتاريخ لا مستقبل أمامه”.

حقائق تاريخية