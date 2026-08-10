كاف يكشف مواعيد البطولات الأفريقية.. جنوب أفريقيا تستضيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن عدد من المواعيد والأماكن الخاصة بالبطولات القارية المقبلة، معلنًا إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في جنوب أفريقيا خلال نوفمبر المقبل، إلى جانب تحديد موعد النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

جنوب أفريقيا تستضيف كأس السوبر الأفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 موعدًا لإقامة كأس السوبر الأفريقي، الذي يجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في جنوب أفريقيا، على أن تجمع بين بطلي مسابقات الأندية القارية في مواجهة واحدة للتنافس على لقب السوبر الأفريقي.

موعد كأس أمم أفريقيا 2027

كما أعلن «كاف» إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات المؤهلة إلى البطولة خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط استعدادات المنتخبات الأفريقية لخوض المنافسات المؤهلة للنسخة المقبلة من البطولة.

وتشهد روزنامة كأس الأمم الأفريقية إقامة البطولة في عامين متتاليين، 2027 و2028، قبل أن يتغير نظام تنظيم المسابقة لتقام مرة واحدة كل أربع سنوات بدءًا من عام 2032.

غانا تستضيف أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن غانا ستكون الدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2027، والمقرر إقامتها خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.

كما يستضيف المغرب منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا خلال شهري أبريل ومايو 2027.

مصر تستضيف بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي تحمل أهمية خاصة باعتبارها البطولة المؤهلة إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويأتي اختيار مصر لاستضافة البطولة ضمن أجندة البطولات القارية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

بطولات الصالات والكرة الشاطئية

وتتضمن أجندة «كاف» أيضًا إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026 في المغرب، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026.

ومن المقرر كذلك إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية في السنغال خلال شهر نوفمبر 2026.

وفي إطار تطوير مسابقات كرة القدم النسائية للفئات السنية، يدرس الاتحاد الأفريقي إمكانية إطلاق بطولة جديدة تحت 17 عامًا للسيدات خلال العام المقبل، بشرط استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية الخاصة بإقامتها.