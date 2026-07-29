القهوة تُطيل العمر.. ولكن!كشفت دراسة أمريكية واسعة أنّ شرب القهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، لكن هذا الأثر الإيجابي يعتمد على طريقة تحضيرها، إذ يتراجع عند إضافة كميات كبيرة من السكر أو الدهون المشبعة.

واعتمد الباحثون من جامعة تافتس ومستشفى بريغهام آند وومنز في بوسطن على بيانات 46,222 بالغاً أميركياً، تمت متابعتهم لنحو عشر سنوات، لدراسة العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون من كوب إلى ثلاثة أكواب يومياً من القهوة المحتوية على كميات قليلة من السكر والدهون المشبعة كانوا أقل عرضة للوفاة من جميع الأسباب مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

في المقابل، لم تظهر الفائدة نفسها لدى الأشخاص الذين يضيفون كميات كبيرة من السكر أو الكريمة أو الحليب كامل الدسم، ما يشير إلى أن الإضافات قد تُقلّل أو تلغي التأثير الصحي المحتمل للقهوة.

وأشار الباحثون إلى أنّ النتائج لا تثبت أنّ القهوة هي السبب المباشر في إطالة العمر، لكنّها تُعزّز الأدلة المتزايدة على أن تناولها باعتدال، ومن دون الإفراط في السكر والدهون، قد يكون جزءاً من نمط حياة صحي.