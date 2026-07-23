عموتة يفرض شروطه في الأهلي: 10 ملايين دولار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - أكد الإعلامي محمد شبانة تمسك المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بالركائز الأساسية لخط وسط الفريق، متمثلة في الثنائي إمام عاشور ومروان عطية، رافضاً فكرة التنازل عن خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلا تحت شروط مالية تعجيزية.

10 ملايين دولار شرط رحيل الثنائي.. وجلسة لتعديل العقود

وأوضح شبانة، خلال برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC، أن عموتة حسم موقفه رسمياً مع إدارة القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن المغادرة لن تكون مطروحة إلا في حال وصول عرض استثنائي لا يقل عن 10 ملايين دولار لأي منهما.

وفي إطار حرصه على استقرار الفريق معنوياً ومالياً، طالب المدير الفني بعقد اجتماع رسمي مع عاشور وعطية للاتفاق على تعديل وتطوير القيمة المالية بعقديهما، بما يتلاءم مع تأثيرهما الفني ودورهما القيادي داخل المستطيل الأخضر.

عودة الدوليين وانتعاشة تسويقية لمعسكر الأهلي

على صعيد الاستعدادات الفنية، يُرتقب أن ينتظم اللاعبون الدوليون في مران الأهلي يوم 30 يوليو الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية المحصلة بعد المشاركات الدولية.

وعلى الصعيد التجاري، يشهد المعسكر التحضيري للقلعة الحمراء سباقاً ورعايات تسويقية مكثفة من عدة شركات تنافسية، للظفر بحقوق رعاية المعسكر وبث المباريات الودية حصرياً، استغلالاً للقيمة الجماهيرية والتسويقية للجمعية الرياضية للأهلي.

تحركات المنافسين: بيراميدز إلى تركيا والزمالك في العاصمة الإدارية

وفي سياق تحضيرات الأندية للموسم الكروي الجديد: