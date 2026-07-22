هل يتسبب التوتر وقلة النوم بمرض السكري؟.. طبيب متخصص يكشف لـ"دوت الخليج" الحقيقة

في عالمنا السريع المليء بالضغوط، أصبح مرض السكري واحد من أكثر الأمراض انتشار بين الفئات العمرية المختلفة، لكنه لم يعد مرتبطًا فقط بالصورة التقليدية التي نعرفها مثل زيادة الوزن أو العوامل الوراثية، فالحقيقة أن هذا المرض له أسباب متعددة، وبعضها قد يبدو غير متوقع، مثل القلق المستمر، والتوتر، والاكتئاب، وحتى قلة النوم. فالجسم ليس آلة منفصلة عن المشاعر، بل يعتبر كيان متكامل يتأثر بكل ما نمر به نفسيا قبل أن يظهر ذلك التأثير على الصحة والجسد.

فعندما يعيش الشخص لفترة طويلة من التوتر والقلق تتغير كيمياء الجسم، ويبدأ يفرز هرمونات مختلفة بكميات غير معتادة مثل الكورتيزول والأدرينالين، التي لها تأثير كبير على رفع مستوى السكر في الدم، هذا الارتفاع في نسبة الهرمونات يكون مؤقت في الحالات الطبيعية، لكن عندما يصبح التوتر أسلوب حياة، يتحول هذا الارتفاع إلى حالة شبه مستمرة، مما يرهق البنكرياس ويؤثر على قدرته في تنظيم السكر بشكل سليم.

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تأثير التوتر وقلة النوم على كيمياء الجسم

إذا كنتي تعتقدين أن تأثير التوتر يتوقف عند تغيير في نسب الهرمونات فأنتي بالتأكيد لم تنتهي للعادات اليومية، فأغلب الأشخاص اللذين يعانون من القلق والتوتر قد يلجأون إلى تناول الطعام بكميات أكبر، خاصة الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، كوسيلة للهروب من الضغط.

بجانب ذلك قد تقل الرغبة في الحركة أو ممارسة الرياضة، مما يزيد من فرص زيادة الوزن، وهو بدوره عامل مهم في الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

بجانب هذه الأسباب التي تبدو مفاجأة للكثير من الأشخاص، حدثنا دكتورة ندى حسام أخصائي أمراض الباطنة عن تأثير قلة النوم والتوتر على الإصابة بمرض السكري، وأكدت أن النوم ليس مجرد وسيلة للراحة بل هو الوقت الذي يقوم فيه الجسم بإعادة التوازن وتنظيم الهرمونات، فعندما لا يحصل الجسم على الوقا الكافي للنوم، يحدث خلل في الهرمونات المسئولة عن الشعور بالجوع والشبع، فيزيد الشعور برغبة أكبر في تناول الطعام، خاصة السكريات.

وأكدت أن قلة النوم تقلل من حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على إدخال السكر إلى الخلايا. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مزمن.

وهنا تؤكد دكتورة ندى أن التوتر وقلة النوم لا يسببان السكري بشكل مباشر وفوري، لكنهما يهيئان البيئة المناسبة لظهوره، خاصة إذا اجتمعت معهما عوامل أخرى مثل تناول السكريات بشراهة وقلة المجهود الرياضي وغيرها من التفاصيل، فالإصابة بالسكر عبارة عن سلسلة مترابطة، تبدأ بالضغط النفسي، ثم تتبعه تغيرات في السلوك، ثم اضطراب في وظائف الجسم، حتى تظهر المشكلة بشكل واضح.

الإصابة بالسكر وارتباطها بالعوامل الوراثية

إلى جانب التوتر وقلة النوم، هناك عوامل أخرى تلعب دور مهم في الإصابة بمرض السكري، من أبرزها العوامل الوراثية، حيث يزيد احتمال الإصابة إذا كان أحد أفراد العائلة مصاب بهذا المرض، كما أن السمنة المفرطة وخاصة تراكم الدهون في منطقة البطن، تعتبر من أهم الأسباب لأنها تؤثرعلى استجابة الجسم للأنسولين.

قلة الرياضة والتقدم في العمر ضمن الأسباب

كشفت دكتورة ندى أيضا أن قلة النشاط البدني لها تأثير كبير على الإصابة بهذا المرض، فالحركة تساعد الجسم على استخدام السكر كمصدر للطاقة، وعندما نقلل من النشاط اليومي، يتراكم السكر في الدم، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غير الصحي، يعتمد على الوجبات السريعة والمشروبات السكرية،مما يزيد من العبء على الجسم ويضعف قدرته على تنظيم مستويات السكر.

وفي النهاية أشارت أخصائي الأمراض الباطنة إلى ضرورة عدم إغفال العمر في عوامل الإصابة بالسكري، فمع التقدم في العمر تزداد احتمالية الإصابة مع مرور السنوات، بسبب التغيرات الطبيعية في الجسم، ففي أغلب الحالات، يصاب كبار السن بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون، وقد تكون هذه الزيادة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكري.

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خلاصة القول

يمكننا القول إن السكري ليس مرض يظهر فجأة دون مقدمات، بل هو نتيجة تراكمات من العادات اليومية والحالة النفسية ونمط الحياة، وقد لا يكون التوتر وقلة النوم هما السبب الوحيد، لكنهما بالتأكيد عاملان مؤثران لا يجب تجاهلهما.

لذلك، الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالغذاء والرياضة، ومنح أنفسنا وقتا للراحة، ومحاولة تقليل التوتر، والحصول على نوم كافي في ساعات الليل، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير، فالعناية بالجسم تبدأ من العناية بالعقل، وكلما كان الداخل هادئ ومتوازن، انعكس ذلك على صحتنا بشكل عام.