اتفرج العثور على مدينة يمنية مطمورة تحت الرمال في هذه المحافظة اليمنية(صور)

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورا لآثار مدينة اثرية تهامية مطمورة تحت الرمال جنوب محافظة الحديدة. وقال الناشطون أن أربعة من الباحثين اكتشفوا مدينة “المنامة”, إحدى أقدم المدن التهامية في التاريخ, شمال غرب مدينة زبيد، مرجحين أن تكون أقدم من مدينة زبيد بزمن طويل. واعتبروا أن المدينة من أعظم المدن التهامية التي اندثرت وطمرت تحت رمال تهامة بفعل التصحر، وتناولها عدد من المؤرخين منهم ابن المجاور في كتابه صفة بلاد اليمن، والمؤرخ موفق الدين الخزرجي، في كتابه العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، وواصف قصور وبساتين وحدائق المدينة الغناء في مختلف المخطوطات التاريخية ولفتوا إلى أن الباحثين، محمد بن خادم نبيش، وهب الله بن حسين الجلعوم، علي بن محمد الكياري، مختار جابر شجاب، كان لهم درو بالوقوف خلف الدراسة والبحث عن المدينة الموجودة في كتب التاريخ والمفقود شواهدها في الواقع.