انت الان تتابع خبر تحميل تطبيق moments تيك توك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحميل تطبيق moments تيك توك هو تطبيق لترتيب وتنظيم ومشاركة الصور لأجهزة Android و iPhone و iPad، مقدم من شركة Facebook الشهيرة، مما يساعد على إدارة الصور وحفظها في مجلدات مصنفة حسب رغبتك لضمان سهولة الوصول إليها لكي تشاركها مباشرةً.

ما هو تطبيق moments

يعد برنامج Moments من أكثر البرامج تميزًا لأجهزة Android و iPhone و iPad حيث يساعد المستخدم على تنظيم صوره وتنظيمها في مجلدات وألبومات وصور مجمعة لضمان وصولها، كما يوفر المزيد من طرق عرض الصور، ويمكنه العثور على صور أصدقائك على Facebook وصورهم على هاتفك عبر خاصية التعرف على الوجه، وهناك العديد من الميزات الرائعة التي تعرفها بنفسك، فابدأ وقم بتنزيل التطبيق و لا تنتظر.

أهم مميزات تطبيق Moments

يوجد العديد من مزاياه ومن أهمها:-

ينظم ويرتب الصور ويجعلها أكثر تنظيما.

يمكنه وضع الصور في ملصقات وألبومات.

يُسمح بمشاركة الصور مباشرة على Facebook.

يمكنه مشاركة مجموعة من الصور في وقت واحد.

يسمح للأصدقاء بالحصول على الصور مباشرة وأنت أيضًا.

يقدم العديد من الأوضاع لعرض الصور وفرزها.

يسمح بإنشاء العروض التقديمية ومقاطع الفيديو من الصور.

لديه وظيفة التعرف على الوجه.

سهل الاستخدام وآمن.

يدعم حفظ الصور عالية الدقة.

يمكنه إنشاء مجلدات وفئات متعددة.

تحميل تطبيق moments تيك توك

يعد تطبيق Moments من أفضل التطبيقات، فهو يقدم خدمة فريدة ورائعة للغاية تتيح لك العثور على صور أصدقائك على الفيس بوك الذين توجد صورهم على هاتفك، وذلك بفضل ميزة التعرف على الوجه الخاصة بهم، ويمكنه فعل ذلك في بضع ثوان، والتي تتيح للمستخدم الوصول بسرعة وسهولة إلى صورة صديقه، وبفضل ذلك يمكنك إنشاء ألبومات صور للعائلة أو الأصدقاء على سبيل المثال، يمكنك عمل ألبوم لعيد ميلاد قضيته مع العائلة، وكذلك ألبوم صور يتضمن نزهة أو رحلة قمت بها مع أصدقائك، بحيث يمكنك جمع كل الصور المتعلقة بموضوع ما في ألبوم خاص.

يوفر Moments مساحة تخزين غير محدودة لحفظ الصور ومقاطع الفيديو للرجوع إليها والوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان، ويدعم الصور عالية الدقة وعالية الجودة، مما يعني أنه يمكنه الحفاظ على الصورة في شكلها وجودتها الفعلية، على الرغم من أنها عالية جدًا، و ليس ذلك فحسب، بل يمكنه مشاركة الصور مباشرة على Facebook ويمكنك مشاركة مجموعة من الصور في وقت واحد، ويسمح للآخرين بالوصول إلى صورك والحصول على الصور التي يريدونها، ويمكنك أيضًا الوصول إلى صور هؤلاء الأشخاص الآخرين واستيرادها منهم، مع العلم أنه يمكنك تحديد من هو الشخص المسموح له ذلك بنفسك.

لديه القدرة على إنشاء مقاطع فيديو مميزة عن طريق إنشاء ومشاركة تخطيطات الصور، ويقدم مساعدة تلقائية في تنظيم وتصنيف صور الأصدقاء وصورهم، ويعرض الصور بشكل مبهر، ويوفر أوضاع عرض متعددة ويمكنه فرز الصور حسب الأماكن والأشخاص والمناسبات، ويتميز بكونه خفيفًا على الهاتف المحمول ولا يبطئ الهاتف المحمول أو يُجري تغييرات عليه، كما يدعم العمل على أجهزة Android و iPhone و iPad.

لتحميل تطبيق moments للاندرويد (من هنا).

لتحميل تطبيق moments للايفون (من هنا).