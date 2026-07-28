حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:48 صباحاً - شهدت الساحة الرياضية حالة من الجدل الواسع عقب الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل المهاجم محمد شريف رفقة النادي الأهلي، وموقفه من المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كواليس أزمة رحيل محمد شريف وتحضيرات الأهلي للموسم الجديد

وأشار الإعلامي عمرو الدرديري، عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، إلى أن اللاعب اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية عن مدة عقده الممتدة لـ 4 سنوات للموافقة على فك الارتباط والرحيل رسمياً عن القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي يضع عقبات وتحديات أمام إدارة النادي لحسم الملف في الوقت الراهن.

ملف المعارين واستعدادات الفريق الأول

في غضون ذلك، تواصل إدارة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني ترتيب أوراق القائمة النهائية وغربلة صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد: