حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:48 صباحاً - شهدت الساحة الرياضية حالة من الجدل الواسع عقب الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل المهاجم محمد شريف رفقة النادي الأهلي، وموقفه من المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
كواليس أزمة رحيل محمد شريف وتحضيرات الأهلي للموسم الجديد
وأشار الإعلامي عمرو الدرديري، عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، إلى أن اللاعب اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية عن مدة عقده الممتدة لـ 4 سنوات للموافقة على فك الارتباط والرحيل رسمياً عن القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي يضع عقبات وتحديات أمام إدارة النادي لحسم الملف في الوقت الراهن.
ملف المعارين واستعدادات الفريق الأول
في غضون ذلك، تواصل إدارة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني ترتيب أوراق القائمة النهائية وغربلة صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد:
- المباريات الودية: خاض الفريق الكروي الأول أولى تجاربه الودية التحضيرية على ملعب «مختار التتش» بالجزيرة أمام فريق النصر، للوقوف على المستويات البدنية والفنية للاعبين.
- انتظام الدوليين والودية الثانية: من المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في المرران الجماعي يوم 30 يوليو الجاري، وهو اليوم ذاته الذي يخوض فيه الفريق ثاني مبارياته الودية أمام فريق لافيينا استكمالاً لبرنامج الإعداد المعين.