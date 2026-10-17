أخبار مصرية

أوائل الخريجين يقدمون درع الأكاديمية والكليات العسكرية للرئيس السيسي

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أوائل الخريجين يقدمون درع الأكاديمية والكليات العسكرية للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - شهدت فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم أوائل الأكاديمية والكليات العسكرية درع الأكاديمية والكليات العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم أوائل الجامعات المصرية درع الجامعات المصرية للرئيس السيسي.

وتهدف الأكاديمية العسكرية المصرية إلى إعداد وتخريج ضباط وكوادر تتمتع بالكفاءة العسكرية والفنية والمهنية للخدمة في وحدات القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة المختلفة.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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