مباراة مصر وإسبانيا.. موعد المواجهة والقناة الناقلة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 03:28 مساءً - يخوض منتخب مصر للشابات لكرة اليد تحت 18 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المصري لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

تنطلق مباراة منتخب مصر للشابات أمام إسبانيا في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة بيتستي أرينا في رومانيا.

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد الفوز على الصين بنتيجة 30-29 في مباراة قوية بالدور ربع النهائي، ليواصل تقديم مستويات مميزة خلال منافسات البطولة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

يمكن متابعة مواجهة مصر وإسبانيا عبر قنوات أون سبورت، وفقًا للمعلومات المنشورة عن اللقاء.

تردد قناة أون سبورت على نايل سات

ووفق البيانات الواردة في المصدر، يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشوار منتخب مصر في البطولة

قدم منتخب مصر للشابات عروضًا قوية منذ بداية مشواره في مونديال اليد، ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات، قبل أن يتجاوز المنتخب الصيني في الدور ربع النهائي ويحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وتتطلع لاعبات المنتخب المصري إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة، بعدما أصبح الفريق على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى المباراة النهائية، في مواجهة إسبانيا التي تمثل اختبارًا قويًا لطموحات المنتخب.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل النتائج المميزة التي حققتها ناشئات مصر خلال منافسات البطولة المقامة في رومانيا.