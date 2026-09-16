الزمالك يصل ستاد غزل المحلة استعدادا لموقعة الجولة الخامسة بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:33 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد غزل المحلة، استعدادًا لخوض لقاء غزل المحلة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.