أخبار مصرية

ضبط قائد سيارة بالجيزة سمح لأطفاله بالخروج من سقفها أثناء سيرها

0 نشر
0 تبليغ

  • ضبط قائد سيارة بالجيزة سمح لأطفاله بالخروج من سقفها أثناء سيرها 1/2
  • ضبط قائد سيارة بالجيزة سمح لأطفاله بالخروج من سقفها أثناء سيرها 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 02:29 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة والسماح لأطفال بالخروج من أعلى سقف السيارة أثناء سيرها بأحد الطرق في الجيزة، معرضًا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.


 

 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مالك شركة للتسويق العقاري ويحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ (11) من الشهر الجاري، حال سيره بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، موضحًا أن الأطفال الظاهرين في مقطع الفيديو هم أنجاله.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا