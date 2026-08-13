حدث في إيطاليا .. انفجار مصنع لإنتاج أنظمة دفع لصواريخ الدفاع الجوى قرب روما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 07:21 مساءً - وقع انفجار ضخم أعقبه حريق في مصنع متعدّّد التخصصات لإنتاج الذخائر وأنظمة الدفع الخاصة بصواريخ الدفاع الجوي بالقرب من العاصمة الإيطالية روما.

وسارعت فرق الدفاع المدني وقوات الشرطة الإيطالية (الكارابينيري) وأطقم الطوارئ للانتشار المكثف في موقع الحادث لتقييم حجم الخسائر، وفرض طوق أمني مشدد حول المنطقة المتضررة لتأمينها وتسهيل عمليات الإنقاذ.