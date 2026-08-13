وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 02:13 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد محيي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، اليوم الخميس، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع مصر والسودان، والحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان وشعبه في ظل التحديات الراهنة.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد او تهديد وحدة الدولة وتماسكها، مؤكداً أن مستقبل السودان يقرره السودانيون أنفسهم، وأن أي عملية سياسية يتعين أن تستند إلى ملكية سودانية خالصة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني ويلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التواصل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وصون وحدته وسيادته.