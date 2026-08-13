مصر تتحرك لفتح أسواق جديدة أمام ثرواتها البترولية والتعدينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سبل تعزيز التحرك الخارجي للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنظيم النسخة المقبلة من منتدى مصر للتعدين خلال سبتمبر 2026.

وتناول اللقاء أهمية توظيف أدوات التحرك الدبلوماسي المصري في التعريف بما تمتلكه مصر من فرص استثمارية في مجالات البترول والغاز والتعدين، والعمل على جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذه القطاعات، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما بحث الوزيران الاستعدادات الخاصة بمنتدى مصر للتعدين، المقرر عقده في سبتمبر المقبل بالعاصمة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من قيادات قطاع التعدين والمستثمرين وممثلي الشركات المصرية والعالمية.

ويستهدف المنتدى إتاحة منصة تجمع المستثمرين والجهات العاملة في قطاع التعدين، بما يسهم في التعريف بالفرص المتاحة والثروات التعدينية التي تتمتع بها مصر، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة، بما يدعم جهود مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وما تمتلكه من بنية أساسية وإمكانات لوجستية ومرافق متخصصة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المختلفة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية، بما يرفع القدرة التنافسية للقطاع المصري ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن تنظيم منتدى مصر للتعدين يأتي ضمن جهود الوزارة للترويج للثروات والفرص التعدينية التي تمتلكها مصر، مشيرا إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار في القطاع من خلال تطوير التشريعات وإجراء الإصلاحات وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.

وأكد وزير البترول أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة الاستفادة من الموارد التعدينية ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية للتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والتعدين في الأسواق الخارجية.

كما لفت إلى أن التحرك المشترك لا يقتصر على جذب الاستثمارات إلى مصر، وإنما يمتد أيضا إلى مساعدة شركات قطاع البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة والبنية التحتية على التوسع في أسواق جديدة خارج البلاد.