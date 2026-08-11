خروج أول جثمان من ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية إلى مسقط رأسها بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 مساءً - خرجت منذ قليل، أول حالة من جثامين ضحايا حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية من مستشفى القصاصين الجديدة، داخل سيارة إسعاف، تمهيدًا لنقلها إلى مسقط رأسها بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لدفنها، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وذويها.

وكانت أولى الجثامين التي غادرت المستشفى للمرحومة نورهان سمير محمود، حيث تم الانتهاء من إجراءات الغسل والتكفين واستخراج تصاريح الدفن، وتسليم الجثمان تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسها، وسط حضور أفراد أسرتها.

توافد أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف استعدادًا لنقل جثامين ضحايا الحادث

وشهد مستشفى القصاصين الجديدة خلال الساعات الماضية توافد أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف، استعدادًا لنقل جثامين ضحايا الحادث إلى القرى والمراكز التي ينتمون إليها، بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وكان حادث مروع قد وقع بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، إثر تصادم سيارتي عمال، ما أسفر عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 30 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين الجديدة ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالحادث، فيما تباشر جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسبابه وملابساته.