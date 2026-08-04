وزير الاتصالات: نعمل على تحويل البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي لتطبيقات عملية وحلول تخدم قطاعات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:21 مساءً - وزيرا الاتصالات والتعليم العالي

يشهدان ختام الدورة الرابعة من مبادرة بناء قدرات الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي

يكرمان الفائزين في هاكاثون لابتكار حلول ذكية بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

- بناء قدرات 1090 طالبًا من 10 جامعات نفذوا 445 مشروعًا في عدة مجالات بالتعاون مع شركة "دل تكنولوجيز" Dell Technologies

وزير الاتصالات:

- نستهدف بناء قدرات مصرية في مجال الذكاء الاصطناعي قادرة على تطوير حلول تتناسب مع لغتنا وثقافتنا واحتياجاتنا وأولوياتنا الوطنية

- نعمل على تحويل البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية وحلول تخدم قطاعات الدولة والمجتمع

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة:

- أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم تحول الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية

- التركيز على تعزيز الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعة والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي، بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة "دل تكنولوجيز" Dell Technologies بهدف تعزيز المعرفة وبناء القدرات ودعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث شهدت الدورة الرابعة توفير التدريب المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي لعدد 1090 طالبًا من 10 جامعات حكومية وأهلية وخاصة، هي جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة الأسكندرية، وجامعة مصر للمعلوماتية.

وقام المشاركون في المبادرة بتنفيذ 445 مشروعًا لابتكار حلول تكنولوجية في خمسة مجالات حيوية، هي الزراعة الذكية، والمرور الذكي، والحكومة الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والاقتصاد الذكي.

كما تم تنظيم هاكاثون للذكاء الاصطناعي حول ابتكار حلول ذكية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة 105 طالبًا يمثلون 21 فريقًا من عشر جامعات. وأسفرت التصفيات عن تأهل 10 فرق إلى المرحلة النهائية.

مبادرة بناء القدرات للجامعات

وفي كلمته، أكد المهندس رأفت هندي أن التوسع الذي شهدته مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي منذ انطلاقها، وزيادة أعداد الجامعات المشاركة بها، يعكس نجاح نموذج يقوم على الشراكة بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، ويربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات العمل والتطبيق؛ مضيفا أن التميز في مجال الذكاء الاصطناعي يتمثل في توظيف هذه التقنيات لفهم المشكلات، وتصميم حلول قابلة للتطبيق، وقياس أثرها على حياة الناس، أو كفاءة المؤسسات، أو قدرة الاقتصاد على النمو.

مستهدفات وزارة الاتصالات

وأضاف أن هذا التوجه يمثل أحد مستهدفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وجهود مركز الابتكار التطبيقي الذي يركز على تحويل البحث والتطوير إلى تطبيقات عملية وحلول تخدم قطاعات الدولة والمجتمع؛ مشيرا إلى جهود المركز في تطوير نموذج "كرنك" وهو نموذج لغوي ضخم باللغة العربية، إلى جانب تطبيقات للذكاء الاصطناعي في مجالات الكشف المبكر عن الأمراض، والزراعة، والتعليم، وغيرها من المجالات ذات الأولوية؛ قائلا "إن الهدف من هذه الجهود ليس امتلاك نماذج تقنية متقدمة فقط، بل بناء قدرات مصرية تستطيع تطوير حلول تتناسب مع لغتنا وثقافتنا، واحتياجاتنا، وأولوياتنا الوطنية".

وأوضح المهندس/ رأفت هندي أن اختيار تحدي الطاقة الجديدة والمتجددة محورا للهاكاثون جاء لأنه يجمع بين أولوية وطنية، وفرصة مهنية واعدة للمشاركين، ومساحة واسعة لإحداث أثر حقيقي في المجتمع؛ مشيرا إلى أهمية تطوير حلول ذكية تساعد على التنبؤ بالإنتاج والطلب، وتحسين إدارة الشبكات، وترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد؛ مؤكدا أن الخطوة التالية تتمثل في بناء مسار واضح للمشروعات الواعدة، يربطها بالإرشاد والاحتضان، وبالجهات التي يمكنها اختبارها والاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى منتجات أو شركات ناشئة أو حلول قابلة للاستخدام.

ودعا جميع المشاركين إلى مواصلة العمل على تطوير مشروعاتهم، مؤكدا أن الوزارة ستظل داعمة لهم لتقديم الإرشاد اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر ملموس.

دعم جهود التحول الرقمي

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة عن سعادته لمشاركته في الفعالية، مثمنًا التعاون مع واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهي شركة "دل" العالمية، مثمنًا مشاركة الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، وتنفيذ العديد المشروعات التطبيقية المبتكرة، التي تمثل حلولًا تكنولوجية واعدة لمشكلات واقعية، وتؤكد على ما يمتلكه الشباب من طاقات إبداعية وقدرة على قيادة المستقبل الرقمي لمصر.

وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التحول إلى الجامعات الذكية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها.

ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء أودية التكنولوجيا (Technology Parks) داخل الجامعات، باعتبارها منصات لتحويل نتائج البحث العلمي والأفكار الابتكارية إلى مشروعات صناعية واقتصادية، من خلال دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة.

وأكد الدكتور/ عبدالعزيز قنصوة أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم تحول الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، والاستفادة من الإمكانات التي يقدمها في تطوير العملية التعليمية، ودعم الخدمات الجامعية، لافتًا إلى التركيز على تعزيز الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي.

الذكاء الاصطناعي

وأكدت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت نموذجًا رائدًا للشراكة الفاعلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجامعات المصرية، والقطاع الخاص، لإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر؛ مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تضع بناء القدرات وتنمية المواهب الوطنية في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي للابتكار، وأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة.

وقال المهندس محمد أمين النائب الأول للرئيس لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة دل تكنولوجيز: "مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى التطبيق العملي في العالم الحقيقي، أصبحت الكفاءات البشرية العامل الأهم في دفع عجلة الابتكار. واليوم نحتفي بالطلاب الذين وظفوا مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات في عدد من أهم القطاعات الحيوية في مصر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلتزم شركة دل تكنولوجيز بالمساهمة في إعداد الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي، عبر تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتسريع التحول الرقمي في مصر والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل."

كما أوضح المهندس سامح محبوب مدير عام مركز التميز بشركة دل تكنولوجيز مصر أنه "في دل تكنولوجيز، نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الذكاء الاصطناعي يُعدّ من أكثر التقنيات تأثيرًا وتحولًا في عصرنا. وبصفتنا روادًا في مجال التكنولوجيا، تقع على عاتقنا مسؤولية تمكين الجيل القادم من المبتكرين من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات والفرص التي يحتاجون إليها للنجاح والازدهار في مستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، نفخر للغاية بشراكتنا المستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن هذا التعاون المرموق منذ إنطلاقه في عام 2022. وإن هذه الشراكة لا تمثل مجرد انطلاقة لمسابقة فحسب، بل هي احتفاءٌ بالابتكار، والتعاون، والقوة التحويلية الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تشكيل المستقبل."

وخلال الحفل، قام المهندس رأفت هندي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، والمهندس محمد أمين بتكريم الفرق الثلاثة الفائزة في الهاكاثون، إذ حصد فريق Hacktastic من جامعة عين شمس على المركز الأول، فيما جاء فريق the overfitters من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز الثاني، وحصد فريق NBAA من كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية على المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "دل تكنولوجيز" بهدف بناء قدرات الطلاب الأكثر إبداعًا بالجامعات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالدعم التقني والفني اللازم لتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وعلى النحو الذي يسهم في إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المؤهلة في هذا المجال من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع الأكاديمي والصناعة.

ومنذ انطلاقها، ساهمت المبادرة في بناء قدرات 2710 طالبا وطالبة في مجال الذكاء الاصطناعي، قاموا بتنفيذ 763 مشروعا في مجال الذكاء الاصطناعي.

عقد اتفاقية ثلاثية

وخلال هذا العام، شهدت المبادرة عقد اتفاقية ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة دل تكنولوجيز، وشركة أسترازينيكا مصر ركزت على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية. وفي إطار هذه الاتفاقية، تتولى شركة "أسترازينيكا مصر" توجيه وإرشاد الطلاب وتنظيم ورش عمل متخصصة لهم بدعم من خبراء الصناعة والإشراف على عدد من المشروعات الطلابية التي تعمل على معالجة التحديات الصحية الرقمية، كما قامت الشركة بإتاحة مجموعات بيانات في الرعاية الصحية لمساعدة الطلاب في تطوير مشروعاتهم بناء على بيانات فعلية.

حضر ختام فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد الصباغ رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور لطفي جعفر عميد كلية هندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندسة/ مديحة محمد عبد العظيم، والمهندس/ إيهاب محمد فاروق ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.