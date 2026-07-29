بعد غياب استمر 75 عامًا.. رئيس اتحاد السلاح: برونزية الأولمبياد نقطة تحول.. وقاتلنا أمام إسرائيل حتى النهاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:13 مساءً - أكد طارق الحسينى، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، أن تتويج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة حاليًا في هونج كونج، يمثل إنجازًا تاريخيًا يعيد المنتخب إلى منصة التتويج العالمية بعد غياب استمر 75 عامًا على مستوى منافسات الفرق.

وقال الحسيني، إن المباراة أمام منتخب إسرائيل لم تكن مواجهة عادية، بل كانت “معركة حقيقية” خاضها اللاعبون بإصرار وروح قتالية كبيرة، رغم الإرهاق البدني الهائل الذي تعرضوا له بعد سلسلة من المباريات القوية أمام منتخبات من الصف الأول عالميًا.

وأضاف: “اللاعبون دخلوا مباراة إسرائيل بعد مجهود شاق جدًا، خاصة بعد مواجهتي إسبانيا وروسيا، وكل مباراة منهما كانت تمتد حتى 45 لمسة، وهو ما استنزف الفريق بدنيًا وذهنيًا، لكنهم أظهروا شخصية البطل حتى اللحظة الأخيرة.”

رئيس اتحاد السلاح وجه رسالة للاعبين

وأشار رئيس اتحاد السلاح إلى أنه وجه رسالة للاعبين قبل مباراة الميدالية عن طريق الكابتن سيد سامي قائلاً : “هذه ليست مجرد مباراة، وإنما قتال من أجل اسم مصر، إما أن نخسر بشرف أو نفوز بعزة وفرح، والحمد لله اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية.”

وتحدث الحسيني عن المنتخب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يعد من المنتخبات المصنفة عالميًا خاصةً بعدما دعم صفوفه خلال الفترة الماضية بلاعبين أوكرانيين مجنسين، وهو ما زاد من صعوبة المواجهة، إلا أن المنتخب المصري نجح في حسمها بنتيجة 39-38 واقتناص الميدالية البرونزية.

وأوضح أن قيمة الإنجاز لا تتوقف عند التتويج التاريخي، وإنما تمتد إلى المكاسب المستقبلية، قائلًا: “هذه الميدالية سترفع تصنيف منتخب مصر بشكل كبير على المستوى الدولي، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على طريق التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.”

وأضاف: “تحسن التصنيف يمنحنا أفضلية كبيرة في القرعة الأولمبية، ويجنب المنتخب مواجهة القوى الكبرى في الأدوار الأولى، وهو ما يزيد من فرص المنافسة على تحقيق إنجاز أولمبي جديد.”

واختتم الحسيني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق هو ثمرة عمل طويل داخل الاتحاد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار دعم هذا الجيل الواعد، من أجل الحفاظ على مكانة مصر بين كبار اللعبة عالميًا، ومواصلة حصد الميداليات في البطولات الدولية والقارية.