سقوط طائرة مُسيّرة قرب منزل إيتمار بن غفير.. وإسرائيل تفتح تحقيقًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 01:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط طائرة مُسيّرة بالقرب من منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت التقارير أن الجيش والشرطة، إلى جانب جهاز الأمن الداخلي الشاباك، بدأوا فحص الطائرة بعد سقوطها، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنها طائرة صغيرة مخصصة للتصوير، ولم تكن تحمل أي أسلحة أو مواد خطرة، واقتصرت حمولتها على كاميرا.

من جانبه، أعلن مكتب بن غفير أن الوزير أُبلغ من قبل الجهات الأمنية بسقوط الطائرة المُسيّرة قرب منزله، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

وأضاف المكتب أن القوات الإسرائيلية تحفظت على حطام الطائرة، مشيرًا إلى عدم وقوع أي إصابات، وأن بن غفير وأفراد أسرته بخير.