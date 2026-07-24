تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 06:29 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لاستئناف مشواره الرسمي بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026، وذلك بخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، والتي تنطلق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

مواعيد مباريات منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: أنجولا

- الجولة الثانية: جنوب السودان

من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

- الجولة الثالثة : مالاوي

- الجولة الرابعة: مالاوي

من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

- الجولة الخامسة :أنجولا

- الجولة السادسة :جنوب السودان

من 22 إلى 30 مارس 2027

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب أنجولا، قبل لقاء جنوب السودان، ضمن الجولتين الأولى والثانية، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة، يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي ذهابًا وإيابًا، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بمباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان ضمن الجولتين الخامسة والسادسة، خلال فترة التوقف الدولي من 22 إلى 30 مارس 2027.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 يوم 19 يونيو 2027، على أن تُقام المباراة النهائية في 17 يوليو من العام نفسه.

وتستضيف البطولة كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، في أول نسخة بتاريخ كأس الأمم الأفريقية تُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.