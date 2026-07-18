الرئيس السيسي يوجه بمتابعة مستمرة لمشروعات مصر وتنزانيا.. ومنتدى أعمال يجمع 155 رجل أعمال من البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 08:13 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والرئيسة التنزانية الدكتورة سامية صلوحو حسن، في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصريين والتنزانيين، على هامش زيارة الرئيس المصري إلى مدينة دار السلام، بمشاركة أكثر من 35 من رجال الأعمال المصريين وحوالي 120 من نظرائهم التنزانيين، بحسب ما أعلنه السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أمام الاجتماع أعرب خلالها عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال المصري التنزاني، مؤكداً نجاحه خلال السنوات الماضية في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أن المباحثات الثنائية أسفرت عن نتائج عملية في المجالين التجاري والاستثماري، من أبرزها توقيع مذكرتي تفاهم بين وزراء الجانبين، والاتفاق على المضي قدماً في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

وكشف الرئيس عن تكليفه مدير مكتبه بالتنسيق المباشر مع نظيره التنزاني لمتابعة تنفيذ الاتفاقات ووضع آليات واضحة لترجمتها إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وتطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توافق البلدين على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية، إلى جانب مشروعات الطرق والبنية التحتية، بما يخدم حركة التجارة ونقل البضائع ويستفيد من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا، فضلاً عن الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم وتبادل الخبرات البشرية.

وشدد الرئيس على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين، موجهاً الوزراء المعنيين بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات المتفق عليها، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها، وتقديم الدعم اللازم لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية وشراكات تنموية حقيقية، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا تستند إلى أسس واعدة تخدم أهداف التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين.

من جانبهم، أعرب ممثلو مجتمع الأعمال في البلدين عن ترحيبهم بتكثيف التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة، من خلال التوسع في المشروعات القائمة، مؤكدين حرصهم على تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أرحب.