«الطيب» يكرم فريق الأزهر الأول عربيا بأسبوع البرمجة فى تونس

وأشاد شيخ الأزهر - وفق بيان اليوم - بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه طلاب الأزهر خلال مشاركتهم فى مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة، وتتويجهم بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أهمية مواصلة التميز والتفوق لتحقيق رفعة أمتنا ووطننا، وصناعة نهضته وتقدمه.
وتكون الفريق الذهبى للأزهر الحاصل على الميدالية الذهبية فى النشاط غير الموصول بالحاسوب على مستوى العالم العربى، من ثلاثة طلاب بالصف الثالث الإعدادى بمعهد "دراو" بمنطقة أسوان الأزهرية؛ وهم أحمد أشرف محمد عبدالله، وكريم سعيد محمد محمود، وعبد الرحمن أشرف محمد مرسى.
يشار إلى أن مصر قد حصلت على 4 ميداليات على مستوى الوطن العربى منها ميداليتان ذهب وواحدة فضية وواحدة برونزية وأقيم الاحتفال بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالعاصمة التونسية، وتم تكريم الفائزين من قبل الدكتور فتحى السلوتى، وزير التربية والتعليم التونسى، والدكتور محمد بن عمرو، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو".
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